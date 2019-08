Real Madrid, Zidane ha cambiato idea su James Rodriguez: ha chiesto la conferma

Zinedine Zidane ha cambiato idea su James Rodriguez e ha fatto sapere alla dirigenza del Real Madrid che avrebbe piacere se il colombiano venisse confermato nella rosa a sua disposizione. Lo scrive l'edizione online del giornale sportivo di Madrid 'As', spiegando che l'attitudine di James in allenamento ha fatto breccia nella considerazione del tecnico «che ha comunicato al club - scrive 'As' - di essere molto contento del 'cafeterò». Così ora, per premiarne l'impegno, sta pensando di utilizzarlo nella partita di campionato che il Real giocherà domenica contro il Valladolid del patron, e grande ex, Ronaldo Fenomeno. Che il vento a Madrid sia cambiato per Rodriguez lo si capisce, sempre secondo il giornale, anche dal fatto che nei video degli allenamenti diffusi dai canali societari Rodriguez è sempre mostrato fra i protagonisti, cosa che prima non accadeva. In ogni caso, conclude l'articolo, se il Real riuscirà a prendere uno dei grossi nomi (Neymar, Pogba, Bruno Fernandes) a cui ancora punta, James potrebbe ugualmente partire, per finanziare l'operazione in entrata. Per il Napoli, da tempo sulle tracce del talento colombiano, rimarrebbe quindi il problema che da Madrid non sembrano intenzionati a cedere il loro giocatore in prestito, come vorrebbe De Laurentiis.

