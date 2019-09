Real Madrid, Zidane è fiducioso: «E' un periodo difficile, ma ripartiremo»

«E' un periodo complicato». Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, non ci gira troppo intorno e dopo gli appena cinque punti raccolti in tre partite (a -4 dalla capolista Atletico) e l'ennesimo infortunio aggiunge che «ci sono cose negative e cose positive. È vero che perdiamo Luka (Modric, ndr) ma ne recuperiamo altri. Ognuno avrà la possibilità di dare il suo contributo alla squadra

. Zizou comunque non se la sente di gettare la croce addosso alla staff:

Tutti i club hanno problemi di questo tipo. Abbiamo giocatori che non si fermano mai perché sono internazionali e giocano anche con le loro nazionali. Comunque, mi fido delle persone che lavorano qui perché sono le migliori. Spero che dopo Luka non ci siano più infortuni

, aggiunge il tecnico che poi promuove Gareth Bale:

Ho sempre detto che ha una qualità impressionante. Tutti hanno visto cosa è accaduto in estate, ma lui è felice e io sono felice. Sono felice quando ho tutti a disposizione, a cominciare da Vinicius («Ha 19 anni e il futuro è suo»), e Gareth è uno di loro. E la mia filosofia è quella di credere in tutti i miei giocatori. Adesso sappiamo qual è la situazione e perché abbiamo perso punti. Ma la Liga è appena iniziata e se diamo il massimo avremo molte possibilità di aggiungere altri punti. Ora dobbiamo ripartire perché abbiamo 7 gare in 21 giorni e dovremo usare tutti i giocatori

.

