Real Madrid, Solari: «A Roma una prova del fuoco». Carvajal: «Bisogna parlare poco e di fare molto»

«Quella con l'Eibar è stata una sconfitta dura, bruciante, ma ormai appartiene al passato. Dobbiamo subito voltare pagina e guardare avanti. La nostra attenzione e la nostra forza devono essere rivolte alla gara con la Roma. Ci aspetta una partita importante, alla nostra portata, e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza». Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, esordisce così nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno dei Blancos all'Olimpico. «Qui con la maglia dell'Inter ho segnato alla Lazio, ho un bel ricordo di questo stadio, anche delle partite con la Roma, di quando c'era Totti. Ormai siamo tutti vecchi....» ricorda poi l'allenatore evidenziando che sulla panchina merengue ogni gara conta: «Qui tutte le partite sono una prova del fuoco, il Real Madrid quando è caduto si è sempre rialzato prontamente ed è per questo che è la squadra più vincente della storia del calcio». Solari si è anche soffermato sulle ultime rivelazioni di Football Leaks che hanno associato il doping al capitano Sergio Ramos: «Lui è una persona onesta, un emblema non solo del Real ma dello sport spagnolo in generale, quindi penso sia un dovere proteggerlo».Il Real Madrid domani proverà a interrompere la striscia positiva interna della Roma, reduce da sette vittorie nelle ultime sette uscite europee all'Olimpico. «Ci aspetta una partita difficile, contro una buona squadra - ammette il difensore Daniel Carvajal -. Abbiamo visto cosa ha fatto la Roma in questo torneo la scorsa stagione ma se vogliamo chiudere da primi nel girone dobbiamo vincere. Per farlo servirà mettere in campo gli attributi, ma anche freddezza perché bisogna saper gestire i momenti della gara. Dobbiamo essere concentrati e giocare senza alcun timore. Questo è il momento di parlare poco e di fare molto, di chiederci cosa vogliamo vincere, cosa vogliamo fare in questa stagione».«L'avvicendamento in panchina tra Lopetegui e Solari? Se abbiamo cambiato è a causa dei risultati che comandano nel calcio. È chiaro che senza è difficile essere l'allenatore del Real Madrid. Adesso il mister ci trasmette fiducia, sono ottimista e sicuro che potrà fare grandi cose in futuro», ha concluso Carvajal.