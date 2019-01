Real Madrid, Ramos: «La situazione tra Solari e Isco è complicata»

La situazione tra Solari e Isco «è complicata». Se c'erano dubbi sulla difficile convivenza tra il neo tecnico del Real Madrid e il 26enne talento merengue, ci ha pensato il capitano blancos, Sergio Ramos, a margine della cerimonia di un premio ricevuto a Madrid, a confermarlo. «È complicato, a Madrid tutti vogliono giocare ed è difficile per il mister decidere. Ma siamo al Real, si parla sempre di chi gioca e di chi non gioca, se manca un centravanti, chi c'è in porta. Insomma, dobbiamo sempre da mangiare alla stampa e questo è quello che stiamo facendo, quindi non vi annoierete», ha concluso con una battuta. «Al Real Madrid si parla subito di crisi già arrivano due pareggi di fila, quindi vogliamo tornare a vincere il prima possibile e riportare i tifosi al Bernabeu. In questi ultimi mesi c'è stato un pò di distacco e questo non fa bene a nessuno. Questi momenti di silenzio, di incertezza, fanno solo il gioco dei nostri avversari».

