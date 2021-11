Real Madrid, il nuovo stadio col prato che scompare: il video lascia senza parole

Il futuro raccontato in poco più di cinque minuti. Il Real Madrid ha presentato il nuovo stadio in un video sorprendente, un Santiago Bernabeu avveniristico, fantascientifico, immaginifico, semplicemente incredibile: il prato, retrattile e scomponibile, diviso in fasce longitudinali, finisce sotto terra, illuminato con luci a led e irrigato a strati, mentre sulla superficie c'è lo spazio - ampio, amplissimo - per ospitare concerti, altre competizioni sportive (tennis, basket, football americano, alcune anche insieme considerata la superficie a disposizione), fiere, sfilate, concorsi e quant'altro possa essere ipotizzato in spazi grandi.

APPROFONDIMENTI SPORT Video

🏟️⚽🏈🏀🎾🎤

¡Así será el Santiago Bernabéu del siglo XXI!

⚙️ ¡No te pierdas el impresionante sistema de recogida y conservación del césped! pic.twitter.com/LAXNDv8FIw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2021

Il costo dell'operazione e la consegna dell'opera

Il costo dell'operazione "nuovo stadio" è balzato dagli iniziali 400 a 574 milioni e a operazione ultimata a 800, una spesa enorme che verrà ammortizzata in 35 anni, mentre i lavori alla fine dovrebbero durare al massimo quattro anni. La consegna è prevista alla fine del 2022, al più tardi ai primi del 2023. L'obiettivo è portare i giorni di utilizzo dell'impianto dai 30 all'anno prima della svolta a 300, proprio attraverso gli infiniti impieghi ai quali ora si presta.

I tifosi in un cantiere a cielo aperto

Nella prima fase di apertura del cantiere, i "Blancos" hanno giocato nel loro centro sportivo di Valdebebas per un anno e mezzo. Ora i tifosi - capienza massima consentita 30mila spettatori - possono muoversi fra transenne, gru e ruspe. Nel frattempo, mentre i lavori procedono, non resta che ammirare il gioiello che sarà. Un modello per quanti sognano un nuovo stadio, in Italia, da Milano a Roma.