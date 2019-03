Real Madrid, pronti 280 milioni per Mbappé

Duecentottanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto scrive France Football, la cifra che il Real Madrid offrirà al Paris Saint Germain per Kylian Mbappé nel mercato estivo. Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina dei 'Galacticos', ha scelto l'attaccante del PSG come perno intorno al quale far ruotare la manovra offensiva del futuro. Ed è la sua prima richiesta per rafforzare la squadra in vista della stagione che verrà. La rivista francese assicura che le trattative inizieranno nelle prossime settimane e che saranno una «telenovela della primavera e forse dell'estate». Il Real aveva già tentato di portare Mbappé in Spagna nel 2017. Ora, dopo due stagioni deludenti in Champions per il club parigino, torna alla carica, forte del ritorno di Zidane.





© RIPRODUZIONE RISERVATA