Disavventura per il terzino del Real Madrid, Marcelo, in vacanza con la sua famiglia a Rio de Janeiro. Secondo quanto riporta 'O Globò, nella notte di lunedì il 31enne brasiliano, fermato dalla polizia, si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro. Gli agenti gli hanno comminato una multa di 2.394 rais, circa 675 euro e ritirato la patente per un anno.





