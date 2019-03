Real Madrid, critiche a Casemiro e Kroos: tecnico delle giovanili licenziato

Alvaro Benito, tecnico del 'Juvenil B' del club 'merenguè ha rilasciato dichiarazioni che gli sono costate il licenziamento: «Casemiro e Kroos con me non giocherebbero nemmeno un minuto». Questa ed altre considerazioni sui centrocampisti del Real Madrid hanno fatto prendere la decisione al clb delle merengues. Benito è una ex grande promessa del vivaio del Real, arrivato a debuttare in prima squadra nel 1995 ma poi costretto a un prematuro ritiro per un'interminabile serie di problemi fisici. Tre anni fa è tornato al Real da allenatore, nel frattempo è diventato anche opinionista radio-televisivo lavorando per Movistar e Cadena Ser. Polivalente non solo come sportivo ma anche nella vita in generale, Alvaro Benito è anche musicista e ha fatto parte di alcune band. A scatenare l'ira della dirigenza madridista sono stati i commenti che ha fatto a Cadena Ser dopo il brutto Ko (0-3) del Real al Bernabeu contro il Barcellona in Coppa del Re. «»Ci sono giocatori molto molto lontani dal proprio livello abituale - ha spoiegato Benito -. Penso a Casemiro, che in questo momento per me non è in condizione di giocare nemmeno un minuto, o a Kroos: quando abbiamo il vento a favore navighiamo alla grande ma quando è contrario non mettiamo nemmeno la barca in acqua. E ad altri. I primi due gol sono assolutamente evitabili: nel primo Sergio Ramos, che magari era ancora indolenzito per un colpo ricevuto nel primo tempo, entra molle al contrasto con Suarez, la palla era sua. E il secondo è una disattenzione tremenda, il Barcellona non deve fare nemmeno una gran giocata. Casemiro rientra al trotto, è tutto molto sorprendente«. Queste considerazioni sono costate il posto a Benito, che sui social ha raccolto la solidarietà di molti tifosi. Ma i dirigenti del Real sono stati irremovibili, e il tecnico della 'Juvenil B' è stato mandato via. Al suo posto è stato messo una leggenda del Real, quel Raul che ha anche lui intrapreso la carriera di allenatore

