Brutte notizie per il Real Madrid, ma anche per il Napoli. James Rodriguez, obiettivo dell'estate della società di De Laurentiis, ha riportato un problema al soleo della gamba destra durante l'incontro contro il Valladolid. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare gli esami strumentali, certamente salterà la prossima gara col Villarreal e gli impegni in nazionale.



Ultimo aggiornamento: 17:43





