PAGELLE REAL MADRID

COURTOIS 6

Reattivo sulla conclusione centrale, ma comunque insidiosa, di Lautaro Martinez.

VAZQUEZ 6.5

Quando supera la metà campo, sono dolori per l’Inter.

VARANE 4.5

Peggiore in campo del Real. Si perde Lautaro Martinez sul 2-1 e che dormita sul 2-2.

SERGIO RAMOS 6.5

Gioca in difesa, ma sembra un attaccante. Nei momenti più delicati delle Merengues, risponde presente.

MENDY 6

Un bel mastino che non fa passare Hakimi, ma soffre nella ripresa.

VALVERDE 5.5

Pericoloso con i suoi inserimenti, ma sullo 0-0 sbaglia un gol.

CASEMIRO 6

Non è facile andare in pressing su Barella.

KROOS 7

Un giocatore dal talento straordinario. Suo l’assist da calcio d’angolo per Sergio Ramos.

ASENSIO 5.5

Pronti via impegna Handanovic, ma fa solo questo.

BENZEMA 7

Classico centravanti di razza. Non sbaglia un colpo.

HAZARD 6

Dopo più di un anno contro l’Huesca è tornato al gol con i Blancos. Sta tornando poco alla volta.

VINICIUS 6.5

Il suo passo cambia il match.

RODRYGO 7

Decide a 10’ dalla fine, facendo sprofondare l’Inter.

ZIDANE 6.5

A Valdebebas conquista la prima vittoria di questa Champions.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

La parata su Asensio vale la sufficienza.

D’AMBROSIO 5

Kroos e poi Vinicius lo manda in tilt.

DE VRIJ 5

Si perde Sergio Ramos sul raddoppio del Real Madrid.

BASTONI 5

Sbaglia anche lui sulla terza rete dei Blancos.

HAKIMI 4

Sciagurato il retropassaggio che regala il vantaggio a Benzema.

BARELLA 7

Magico il suo assist di tacco per Lautaro Martinez.

BROZOVIC 5

Troppo prevedibile, perde molti palloni.

VIDAL 4

Assieme ad Hakimi, è il peggiore in campo.

YOUNG 5.5

In fase offensiva non si fa vedere molto.

LAUTARO MARTINEZ 7.5

Prima impegna Courtois, poi non perdona. E regala l’assist a Perisic. Ma non basta all’Inter per espugnare Valdebebas.

PERISIC 7

Risveglia i nerazzurri con il 2-2.

CONTE 5.5

Non riesce a dare una scossa a questa squadra.

Ultimo aggiornamento: 23:08

