Real Madrid, infortunio muscolare per Hazard, è out per alcune settimane

Eden Hazard si è infortunato in allenamento proprio alla vigilia del via della Liga. Il Real Madrid, domani in trasferta in casa del Celta Vigo, dovrà fare a meno del centrocampista belga, prelevato dal Chelsea per circa 100 milioni di euro. Gli è stata diagnosticata una lesione del retto anteriore della coscia sinistra ed i tempi del recupero sono ancora incerti, fa sapere il club con una nota sul proprio sito. Secondo la stampa spagnola non saranno brevi, si parla di tre-quattro settimane. Ultimo aggiornamento: 15:59





