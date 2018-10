Real Madrid, idea Ibrahimovic per gennaio

Scintille al Real Madrid, dove le acque sono quanto mai agitate dopo la sconfitta interna di sabato scorso contro il Levante. A testimonianza del nervosismo che c'è in seno alla squadra arrivano le immagini dell'allenamento in vista della sfida di Champions contro il Viktoria Plzen, in cui si vede il capitano Sergio Ramos che, per due volte, scaglia il pallone addosso a Reguilon, giovane del vivaio aggregato alla prima squadra, dopo aver ricevuto un colpo dal ragazzo. Poi arriva a Modric a calmarlo con una pacca sulle spalle. Intanto Cadena Ser lancia l'ipotesi che, per colmare il buco in attacco apertosi con la partenza di Cristiano Ronaldo, il club campione d'Europa stia pensando a Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il Los Angeles Galaxy scade a dicembre. Ibra, al quale si è interessato anche il Milan, sarebbe considerato il rinforzo ideale per il mercato d'inverno. Ma in Spagna ci sono voci anche sull'allenatore, visto che la panchina di Julen Lopetegui 'scottà sempre di più: oltre ai nomi di Guti e Conte, ora prende corpo l'idea di un clamoroso ritorno di Josè Mourinho, che potrebbe concludere anzitempo l'esperienza al Manchester United e quindi potrebbe accasarsi al Real. In attesa di capire quando 'Moù sarà libero, tecnico ad interim sarebbe l'ex interista Santiago Solari, attuale allenatore del Castilla.

