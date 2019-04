Real Madrid, Icardi in pole per affiancare Benzema

«Karim Benzema non sarà più solo». È il senso del titolo che oggi propone As, quotidiano spagnolo che segue da vicino le sorti del Real Madrid. Il centravanti dei 'blancos', nella prossima stagione, avrà un alter ego che gli permetterà di rifiatare in talune circostanze. L'allenatore Zinedine Zidane, infatti, ha chiesto al presidente Florentino Perez un'alternativa all'attaccante francese, o comunque un partner in grado di affiancarlo: fra i big nel mirino spiccano i nomi di Jovic dell'Eintracht Francoforte e di Raul de Tomas del Rayo Vallecano. Ma soprattutto quello di Mauro Icardi, giocatore che piace molto allo stesso Zidane. Il Real Madrid a gennaio ha già messo le mani su un altro attaccante: il promettente Rodrygo del Santos.





