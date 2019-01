Real Madrid, Florentino Perez: «Consapevoli del momento difficile»

«Siamo consapevoli che questo è un momento difficile. Continueremo a lavorare per rafforzare la squadra con talento e qualità». Così il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in occasione della presentazione del nuovo acquisto, il 19enne spagnolo Brahim Diaz, prelevato dal Manchester City per 15 mln (e 5 di bonus) e all'indomani del brutto scivolone in Liga che ha fatto precipitare il Real a -10 dalla capolista Barcellona. «Ogni volta che abbiamo l'opportunità di accogliere un nuovo giocatore è una giornata emozionante - ha detto il n.1 blanco, secondo quanto riportato dai media spagnoli - e continueremo a lavorare per rafforzare la squadra oggi e domai con talenti di alta qualità. Siamo consapevoli della dimensione delle sfide che abbiamo di fronte, le sfide che ci hanno accompagnano nel corso della nostra storia. Abbiamo vinto il settimo Mondiale per club (3 Intercontinentali e 4 coppe del mondo per club, ndr), la terza di fila, dopo quattro Champions in cinque anni. il Real ha vinto la Champions League e la Coppa del Mondo insieme per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni cosa che non è mai accaduto prima - ha detto con una punta di orgoglio Perez - Questo club, questa squadra e questi giocatori daranno tutto e continueremo a costruire un Real per emozionare nel presente e nel futuro».

