Real Madrid, Zidane omaggia Guardiola: «Per me è il n°1»

«Per me è il miglior allenatore al mondo». Non vuole personalizzare la sfida degli ottavi di Champions tra Real e City, però Zinedine Zidane alla vigilia del big match esordisce facendo proprio i complimenti a Pep Guardiola che domani sarà suo rivale sulla panchina del Manchester. «Perché lo ritengo il migliore? Perché lo ha sempre dimostrato - dice l'allenatore del Madrid -. Prima a Barcellona, poi a Bayern, ora al City. E' la mia opinione, magari altri pensano che siamo altri ad essere i migliori. Ci sono tanti tecnici bravi, ma per me il numero 1 è lui». Niente Zidane contro Guardiola, ci tiene a dire il tecnico del Real, ma una sfida fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. «Vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi, quindi daremo il massimo. Il City è un'ottima squadra e verrà qui a fare una grande partita: noi dobbiamo rispondere come stiamo facendo negli ultimi tempi, giocando bene. E domani proveremo a fare questo. Se è come un Clasico? Non so, può essere chiamata così, o derby o in qualunque altro modo: sappiamo che è una bella partita. Questo è certo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA