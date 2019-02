Real, tris all'Alaves “con vista” sul secondo posto dell'Atletico

Il Real Madrid centra la quarta vittoria di fila in Liga battendo per 3-0 l'Alaves e si porta a sole due lunghezze dall'Atletico, che affronterà nel prossimo turno con la possibilità di prendersi il secondo posto. Il Barcellona capolista è ancora lontano otto punti ma le merengues sembrano più che pronte ad affrontarlo nelle semifinali di Coppa del Re, con l'andata prevista per mercoledì sera al Camp Nou. Benzema ha realizzato al 10' la sua decima rete stagionale, ma solo nel secondo tempo, con le reti di Vinicius al 35' e Mariano al 46', la partita si è davvero chiusa, anche se l'Alaves non ha mai dato l'impressione di poter ribaltare il risultato.





