16 Marzo 2021

di Salvatore Riggio

(Lettura 2 minuti)







PAGELLE REAL MADRID

COURTOIS 6.5

Subito chiamato in causa da un’iniziativa di Gosens. Nella ripresa è bravo su Zapata.

VARANE 6

Controlla senza patemi le iniziative della Dea.

Real-Atalanta 3-1, nerazzurri fuori agli ottavi di Champions

City senza problemi: 2-0 al 'Gladbach. Reti di De Bruyne e Gundogan

Gasperini: «Peccato, abbiamo regalato due gol». Zidane: «Il Real ha meritato»

SERGIO RAMOS 6.5

Si fa sentire con la sua memorabile esperienza internazionale.

NACHO 6.5

Gioca con grande personalità da centrosinistra.

VAZQUEZ 6

Una gara ordinata, sa gestire ogni situazione.

MODRIC 7

Sempre nel vivo del gioco. Suo l’assist per Benzema

KROOS 6.5

È un vincente e Zizou non può fare a meno di lui.

MENDY 6

Decisivo all’andata con il gol vittoria, attento in questo match.

VALVERDE 6.5

Non smette mai di lottare.

BENZEMA 7.5

Ha un talento meraviglioso. Tanti spunti e il gol vittoria.

VINICIUS 6.5

Si fa murare da Djimsiti una conclusione. Si procura il rigore.

EDER MILITAO 6

Sostituisce Sergio Ramos.

RODRYGO 6

Entra sul 2-0 e fa il suo senza problemi.

ASENSIO 6,5

Entra e segna, chiudendo la partita.

ZIDANE 7

Presenta un Real inedito con la difesa a tre e strappa la qualificazione ai quarti.

PAGELLE ATALANTA

SPORTIELLO 4

A questi livelli non si possono commettere errori come il rinvio sbagliato che ha dato il via al vantaggio del Real Madrid. Sbaglia anche sul 3-1 di Asensio

TOLOI 5.5

Non sta bene, ma contro Vinicius non si tira mai indietro. Anche se è lui a commettere il fallo da rigore su Vinicius.

ROMERO 5.5

Quando il Real Madrid si presenta in area con due-tre giocatori, va in difficoltà.

DJIMSITI 6

Bravo a opporsi nel primo tempo su un tiro di Vinicius.

MAEHLE 5

Non tiene sempre la posizione e facilita le ripartenze della squadra di Zidane.

DE ROON 5.5

Modric e Kroos sono due clienti ostici.

PESSINA 5.5

Troppo lento quando deve far girare il pallone.

GOSENS 5.5

Pronti via si rende subito pericoloso, ma fa solo quello.

MALINOVSKYI 5

Non entra mai in partita. Affidarsi a lui non è stata la scelta migliore.

PASALIC 5.5

Un passo indietro rispetto alla gara con lo Spezia.

MURIEL 7

Migliore in campo dell’Atalanta. Dovrebbero giocare tutti con la sua determinazione. E infatti è lui a trovare il gol della bandiera

ZAPATA 5.5

Pochi spazi per lui. Ha un’occasione, ma la spreca tirando centrale.

ILICIC 5

È in fase di involuzione. Da ritrovare.

PALOMINO 6

In campo a risultato compromesso.

GASPERINI 5.5

Troppo grande la delusione per questa eliminazione.