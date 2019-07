Real Madrid, crac Asensio: si rompe il legamento crociato

Una tegola su Real Madrid. I pluricampioni d'Europa perdono infatti, probabilmente per tutta la stagione, Marco Asensio che si è gravemente infortunato nel match di questo notte, per l'Icc, contro l'Arsenal. Sottoposto alle prime cure del caso e poi a controlli, «gli hanno riscontrato - è scritto in una nota diffusa dal Real - la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni». «Siamo preoccupati e colpiti da quello che gli è successo», è stato invece il commento dell'allenatore del Real, Zinedine Zidane.





