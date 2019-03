Real Madrid eliminato, l'Ajax vince 4-1 al Bernabeu e vola ai quarti

Ultimo aggiornamento: 23:53

Hanno travolto e eliminato il Real Madrid al Bernabeu. I giocatori dell’Ajax hanno compiuto l’impresa in Spagna dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata. Vittoria per 4-1 in casa dei campioni d’Europa, sfortunati per aver colpito due legni con Varane e Bale e per gli infortuni nel primo tempo di Vinicius e Lucas Vazquez. Episodi che non riducono i meriti degli olandesi, che hanno meritato il successo. Tadic, autore di un gol e due assist, ha preso per mano i suoi. Ziyech, Neres e Schone hanno completato l’opera. Gioco offensivo, ritmi alti e concentrazione alta. Così l’Ajax ha sbancato il Bernabeu, accesso soltanto dal momentaneo 1-3 di Asensio nella ripresa. Serata da dimenticare per i galacticos che per la prima volta negli ultimi nove anni della competizione non vanno oltre gli ottavi di finale. Sotto accusa Santiago Solari, chiamato in panchina dopo l’esonero di Lopetegui. All’uscita dallo stadio i tifosi spagnoli hanno invocato il nome di Josè Mourinho, tecnico mai dimenticato, e hanno chiesto le dimissioni di Florentino Perez, presidente del club.REAL MADRID-AJAX 1-4Marcatori: 7' Ziyech (A), 18' Neres (A), 62' Tadic (A), 70' Asensio (R), 72' SchoneReal Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Modric, Casemiro (87' Valverde), Kroos; Lucas Vazquez (28' Bale), Benzema, Vinicius (35' Asensio). All.: SolariAjax (4-3-3): Onana; Mazraoui (81' Veltman), de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone (73' de Wit), Van de Beek, de Jong; Ziyech, Tadic, Neres (74' Dolberg). All.: ten HagAmmoniti: Mazraoui (A), Carvajal (R)Espulsi: Nacho (R)TOTTENHAM AI QUARTIDelusione anche per il Borussia Dortumund. I tedeschi, sconfitti a Wembley per 3-0, hanno perso anche al Signal Iduna Park per 1-0. Kane ha firmato il successo degli inglesi, bravi a resistere agli attacchi dei gialloneri. Il portiere degli Spurs Lloris si è superato nel primo tempo, consentendo alla sua squadra di volare ai quarti di finale.BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM 0-1Marcatori: 49' Kane (T)Borussia Dortmund: (4-5-1): Burki; Wolf (62' Larsen), Akanji, Weigl, Diallo; Sancho, Reus (74' Delaney), Witsel, Goetze, Guerreiro (62' Pulisic); Alcacer. All.: FavreTottenham (3-4-1-2): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Sissoko, Winks, Davies; Eriksen (83' Rose); Son (70' Lamela), Kane. All.: Pochettino