​Real Madrid-Adidas, rinnovo monstre da oltre un miliardo e mezzo di euro

Una marea di soldi, in tutti i sensi. Un fiume di denaro fresco sta per rovesciarsi nelle casse del Real Madrid, comunque non certo in sofferenza, nonostante l'uscita anticipata dalla Champions. Secondo quanto riferisce Marca è ormai prossima (arriverà prima della fine della stagione in corso) la firma sul rinnovo del contratto che lega il club madrileno alla tedesca Adidas: il totale può toccare il miliardo e 600 milioni di euro, spalmati sui prossimi 12 anni, fino al 2031.

Juve-Ajax, Ronaldo a fine gara: «Ve la siete fatta addosso». Il gesto è inequivocabile Video

La quota fissa raggiunge i 120 milioni a stagione. Ma con i premi può lievitare fino alla cifra monstre di 1.600 milioni. Nessun altro, sottolinea Marca, riceverà tanto dall'Adidas. L'accordo in corso sarebbe scaduto a giugno 2020 e sia il club che lo sponsor tecnico avevano fretta di prolungarlo prima di arrivare a ridosso di quella data. Il rinnovo riserva al Real Madrid il 20% di quanto ricavato dalle vendite del materiale legato al club, oltre a 9 milioni di euro destinati a vestire le varie squadre, sia di calcio che di basket. L'Adidas aprirà un proprio negozio all'interno del nuovo Santiago Bernabeu, che sarà il più grande del marchio con le tre bande.



Ultimo aggiornamento: 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA