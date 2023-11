Real Madrid-Napoli, dove vederla e probabili formazioni della gara di Champions League

Real Madrid-Napoli, stasera torna la Champions League: qualificarsi con un turno di anticipo agli ottavi di finale di Champions. I partenopei appena tornati sotto la guida di Mazzarri tenteranno un'impresa non facile ma neppure del tutto fuori portata.

Il Napoli sarà di scena a Madrid contro il Real, con il match degli azzurri che andrà in onda in esclusiva per abbonati solo su Amazon Prime alle ore 21.

Napoli, infortunio per Olivera: ecco quando torna. Mazzarri in emergenza

Probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2) probabile formazione: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri