Real, Lopetegui punta tutto sul Clasico: vittoria o esonero

Per la prima volta dopo 11 anni non ci saranno in campo Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ma per Ernesto Valverde, la sfida odierna di Liga del Barça al Camp Nou contro il Real Madrid, “resta un clasico”, il duello più mediatico a livello globale, anche senza i due fuoriclasse che hanno razziato gli ultimi 10 Palloni d’Oro. «Già esisteva prima di Ronaldo e Messi, la tensione era enorme e volavano cochinillos», ha ricordato l’allenatore del Barcellona, evocando la testa mozzata di maialino fatta rotolare in campo nel 2000, per il benvenuto all’ex capitano blaugrana Luis Figo, ritornato al Camp Nou in blanco merengue. Per Valverde, la contesa è anche più pericolosa, perché «ci sono partite giocate a livello tattico e altre a livello emotivo e questa è delle seconde. Quando è ferito, il Real Madrid può diventare molto più aggressivo». La buona immagine data dal Barcellona mercoledì contro l’Inter in Champions conferma che il gioco corale è la migliore medicina per curare l’assenza di Messi, che col gomito fasciato continuerà a fare da talismano in tribuna d’onore. Valverde, che dovrà rinunciare anche a Umtiti e Vermaelene, ha convocato Denis Suarez, ma non ha sciolto la riserva sulla presenza di Rafinha, fra i maggiori artefici della vittoria sui neroazzurri.LA TENSIONEIn casa merengue, Julen Lopetegui ci crede è giura che «in questa fase del campionato è presto per dire che tutto è perduto», anche se il Barça leader può lasciare il Real 7 punti dietro, dopo sole 10 giornate. Il futuro del tc basco è appeso a un filo e un pareggio o una sconfitta provocherà l’esonero da parte di Florentino Perez, ad appena 4 mesi dall’ingaggio. Il campione di Champions ha vinto sul Viktoria dopo 5 partite al palo in tutte le competizioni, ma lo spogliatoio ha fatto quadrato intorno a Lopetegui. “C’è vita per lei dopo il clasico?” la domanda maligna sulla quale il mister ha glissato in conferenza stampa. «Spero di continuare a respirare, non credo morirò. Ho il 100% delle energie impegnate ad aiutare la mia squadra a fare una grande partita», la replica. Ma la sua prova di fuoco è contro la maledizione merengue lunga ormai 41 anni nel Camp Nou: dal trionfo 2-3 di Luis Molowny nel 1977 sul Barça, nessun altro tecnico del Real è stato capace di incassare una vittoria nel clasico al Camp Nou. Per lui può essere il primo e anche ultimo clasico della carriera.