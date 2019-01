Real Giulianova, firma Pagliarini

Novità importanti in casa Real Giulianova. La società abruzzese si è assicurata le prestazioni sportive dell'estremo difensore Alessio Pagliarini, ex giocatore della Primavera della Roma di De Rossi. Si tratta di un classe 2000 che approda così in Serie D nella società del presidente Bartolini. Il Real Giulianova si colloca al nono posto nel campionato di Serie D, girone F, con 24 punti frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte con la realizzazione di 16 gol fatti mentre invece ha subito 20 reti. Nel prossimo turno del torneo il Real Giulianova sfida l'Olympia Agnonese che staziona al terzultimo posto in classifica.

