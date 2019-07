Real Madrid, Eder Militao si emozione durante la presentazione e accusa un malore Video

Eder Militao si emoziona e accusa un malore. Troppo grande il blasone del Real. Il difensore brasiliano che ha appena vinto la Coppa America con la Selecao è stato presentato al Bernabeu come nuovo giocatore del Real Madrid e per questo ha avuto un leggero malore mentre rispondeva all'ultima domanda in conferenza stampa: «scusatemi - ha detto visibilmente agitato -, non riesco a rispondere, sono troppo emozionato».





Poi, mentre si 'aggiustavà il nodo della cravatta, si è alzato e ha lasciato la sala stampa. Controllato dai medici del club, si è poi ripreso e secondo chi lo ha visitato il 'mancamentò è stato dovuto, oltre che all'emozione, alle conseguenze del fuso orario visto che Militao era arrivato nella capitale spagnola alle 5 di questa mattina, proveniente dal Brasile. Prima di abbandonare, Militao aveva detto che «quando ho saputo che il Real mi voleva non ci ho pensato due volte. Per me questo è un giorno speciale e sono strafelice. Per questa maglia darò tutto, anche la pelle, giocando ogni partita come se fosse l'ultima. Il mio sogno è vincere la Champions».

Ultimo aggiornamento: 17:42

