Mancano sette partite al termine della stagione. Il Real Cassino è attualmente salvo ma deve ancora soffrire per tre partite prima di tirare un sospiro di sollievo. Tiene alta la concentrazione il tecnico Zollo: "L'ideale per noi sarebbe almeno vincere due delle tre finali che ci aspettano. A fine 2018 abbiamo attraversato un periodo davvero brutto perchè abbiamo cambiato quasi tutta la rosa e sono rimasti solo 3-4 giocatori, restringendo notevolmente anche il budget societario. E' stato un momento complicato, però ho potuto contare su degli uomini, come Marzocchella, Palma e gli altri che sono rimasti al Real Cassino. Questi ragazzi nel momento di difficoltà non hanno abbandonato la nave".

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA