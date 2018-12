Real cassino non va oltre il pari

Continua il buom momento di forma dell’Aurora Vidice Sabaudia che strappa un pari contro il favorito Real Cassino Colosseo. Sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio al 25' del primo tempo. Pisani mette in rete il gol che vale il momentaneo 1-0 per i ragazzi di mister Amato. Al momento dell'intervallo i pontini sono avanti sul tabellino di gara. Nella seconda frazione il ritmo della formazione ospite cresce. Il finale di sfida è piuttosto concitato. L'arbitro concede sei minuti di recupero e, all'ultimo istante, Marziale sforna il guizzo giusto per andare a trovare il pareggio in extremis.

Ultimo aggiornamento: 18:34

