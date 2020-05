Roma, Santon: «Il campionato deve riprendere. Non è ragionevole allenarsi al parco e non a Trigoria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non credo sia ragionevole che le persone possano uscire e correre nel parco liberamente e noi non possiamo allenarci a Trigoria».e lacontinuano a fare pressione sul Governo italiano sperando che dal 4 maggio le istituzioni diano il via libera ad aprire anche i centri portivi per gli allenamenti individuali. Il difensore è convinto che la stagione calcistica iniziata debba finire: «La salute è la cosa più importante, prima di qualsiasi tipo di sport. Se hai la protezione per essere in grado di allenarti, penso che si possa tornare a farlo. Se la stagione non finisce, sarà un problema ancora più grande di quello che già abbiamo. È importante non solo per noi, ma per tutti coloro che vivono intorno al calcio», ha detto Santon a Sky Sport. E a proposito di chi lavora nel calcio, il gruppo di giocatori della Roma ha rinunciato a una parte del proprio stipendio ed ha aiutato i dipendenti del club in cassa integrazione: «Sentivamo di poter aiutare. Ci sono così tante persone nel calcio e tutti loro non hanno lo stesso stipendio che abbiamo noi, quindi penso che sia stato bello poter aiutare altre persone. Ecco perché abbiamo deciso di farlo. Quattro mesi di stipendio sono tanti, ma ci preoccupiamo per la nostra squadra, ci preoccupiamo per le persone che lavorano per noi. Volevamo sacrificare quattro mesi del nostro stipendio per aiutare queste persone, per poter ricominciare. Paghiamo soldi extra per essere in grado di aiutare tutte le persone che lavorano per la Roma perché sappiamo che hanno bisogno di soldi per far andare avanti la loro famiglia, per poter comprare cibo e tutto il resto. Per noi è stato importante aiutare tutti quelli che potevamo»