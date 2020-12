Psg-Basaksehir, Coltescu l'arbitro dello scandalo: «Chi mi conosce sa che non sono razzista»

«Sto solo cercando di essere bravo. Non leggerò nessun sito in questi giorni. Chi mi conosce sa che non sono razzista, spero almeno questo». È quanto dichiara, riporta il quotidiano specializzato rumeno «Pro Sport», l'arbitro Sebastian Coltescu, ieri nel ruolo di quarto uomo, protagonista della frase razzista che ha portato all'inedita decisione delle squadre in campo, Paris Saint Germain e Istanbul Basaksehir, di fermare il match.

