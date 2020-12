Psg-Basaksehir, insulto razzista del quarto uomo: le squadre lasciano il campo

Clamoroso a Parigi. Il Basaksehir esce dal campo a metà primo tempo per un’espressione razzistica. Al 16’ il viceallenatore del Basaksehir, Webo, viene espulso dall'arbitro romeno Ovidiu Hategan per proteste. Il tecnico accusa il quarto uomo, Sebastian Coltescu, di rivolgersi ai suoi giocatori con l'epiteto di «black guys». Prima dell'interruzione ci sono stati attimi concitati, con numerosi cartellini gialli e rossi sventolati dall'arbitro. Demba Ba, 35 anni, senegalese, dalla panchina non si placa, chiede: «Perché non chiami gli altri whites?». Il quarto uomo si giustifica dicendo che non conosce bene l’inglese.

Il Basaksehir esce dal campo, per protesta, il Psg anche, per solidarietà, nonostante la discesa in campo del dg Leonardo. L’arbitro ottiene una sospensione di 10’, per tentare di riportare la calma, prova a far riprendere il match, se il Basaksehir accetterà le scuse del quarto uomo. Che rischia comunque di chiudere qui la carriera, dal momento che la Uefa è severissima quando c’è razzismo, sul campo, anche soltanto per quanto arriva dalla tribuna.

L'Uefa aveva concesso tempo fino alle ore 22 per la ripresa della partita, ma il gioco è ancora fermo e ora è tutto in stand-by. Il quarto uomo accusato di frasi razziste nei confronti di un tesserato della squadra turca del Basaksehir sarebbe stato spostato nella postazione del Var ma il presidente dei turchi ne pretende l'espulsione e l'allontanamento dallo stadio. Duro anche il tecnico della squadra turca Okan Buruk, che ha appoggiato la decisione dei suoi di lasciare il campo: «Webo (il vice, ndc) è stato espulso per via del colore della sua pelle».

Al Parco dei Principi, dove la partita di Champions League PSG-Basaksehir è sempre interrotta, potrebbe essere l'assistente al Var, l'italiano Maurizio Mariani, a prendere il posto del quarto uomo, il romeno, Sebastian Coltescu. Come detto, i giocatori e i dirigenti del Basaksehir chiedono l'allontanamento dal campo di Coltescu, che per il momento resta nella postazione Var.

