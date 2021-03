Calcio, la Figc a fianco dell'Unar contro il razzismo: i testimonial sono Verratti e Spinazzola

La Figc scende in campo contro il razzismo. In occasione della 17a Settimana d'Azione contro il Razzismo dell'Unar-Keep Racism Out del 21-27 marzo, promossa dall'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Federazione ha annunciato la sua adesione. Si tratta di un impegno concreto per prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza, favorendo la cultura dell'inclusione e del rispetto, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze.

Pisa-Chievo, presunta frase razzista a Obi: la Procura Figc indaga

I testimonial

Da sempre al fianco dell'Unar, la Federcalcio sostiene l'iniziativa attraverso due testimonial d'eccezione, i calciatori della Nazionale Marco Verratti e Leonardo Spinazzola. La campagna è stata avviata da circa un anno dall'Unar in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, che ha realizzato anche un video, con la partecipazione dei giocatori di tutti i club, per sensibilizzare la persone sul problema del razzismo.

