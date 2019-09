Striscione dei tifosi dell'Everton "No al razzismo" col volto dell'azzurro Kean

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tema del razzismo nel calcio in Italia fa discutere anche in Inghilterra, al punto che Sky Sports UK gli ha dedicato un reportage. Intanto i club di Premier portano avanti una serie d'iniziative per contrastare un triste fenomeno presente negli stadi britannici. Fra coloro che cercano di contrastare il razzismo si distingue l'Everton, i cui tifosi hanno preparato uno striscione di notevoli dimensioni, mostrato su Twitter, che verrà esposto sabato sugli spalti del Goodison Park durante il match contro il Manchester City.Sullo striscione appaiono il volto di Moise Kean e la scritta, in italiano, «No al razzismo». Kean, che il club di Liverpool ha acquistato in estate dalla Juventus, è stato scelto in quanto fatto oggetto egli stesso di insulti di un certo tipo quando giocava con la maglia bianconera.L'account Twitter dell'Everton riporta anche il commento di Kean sull'iniziativa dei tifosi: «Lo striscione è molto bello perché il razzismo è orrendo e noi dobbiamo combattere contro i razzisti».