​Insulti razzisti, Balotelli calcia il pallone in curva e minaccia di lasciare il campo. Verona-Brescia sospesa per 4’

Nuovo caso di razzismo in serie A durante Verona-Brescia. Mario Balotelli, centravanti dei lombardi, preso pesantemente di mira con cori razzisti e offensivi, intorno al 20' della ripresa si è fermato, ha afferrato il pallone con le mani e lo ha calciato con rabbia verso la curva dei tifosi scaligeri che lo stavano bersagliando.

LEGGI ANCHE --> Cori contro i napoletani dei romanisti, Roma-Napoli sospesa per un minuto

Balotelli, ammonito dall'arbitro Mariani per il gesto antisportivo, ha poi minacciato di abbandonare il terreno di gioco ma è stato fermato da compagni di squadra e avversari, che sono riusciti a calmarlo e a desistere. L'arbitro Mariani, che ha parlato con Balotelli, ha chiesto che lo speaker facesse l'annuncio di possibile sospensione del match. Il match è stato sospeso per circa quattro minuti. Poi nel finale Balotelli ha anche trovato il gol, siglando la rete del 2-1.

Balotelli era stato offeso da una parte della tifoseria scaligera, divisa da una forte rivalità con quella bresciana e con frange estreme non nuove a episodi di razzismo e discriminazione territoriale. La reazione di Balotelli agli insulti e a gli ululati è stata decisa: durante un'azione di gioco ha preso il pallone in mano e lo ha calciato con forza verso il settore da cui erano arrivati gli insulti e ha minacciato di lasciare il campo, come fece Zoro in un Messina-Inter del 2005. E anche questa volta, come allora con Adriano a calmare l'avversario, sono stati i compagni del Brescia ma anche i giocatori del Verona a far desistere Balotelli dal proposito di andarsene. Poi c'è stato l'annuncio dello speaker del Bentegodi, e successivamente la partita è ripresa con la squadra di casa in vantaggio per 1-0.

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA