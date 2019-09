Razzismo, Atalanta: «La stupidità va combattuta insieme e isolata»

L'Atalanta, a meno di ventiquattr'ore dallo stop deciso da Orsato durante la gara di Parma contro la Fiorentina, prende posizione sul razzismo. «Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la Società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa essere avvenuta». Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Atalanta interviene sui buu razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti del difensore viola, Dalbert, che hanno costretto l'arbitro Orsato a interrompere per 3 minuti il match di ieri sera al 'Tardinì. «Atalanta, con il proprio pubblico ed i propri tifosi, è e sarà sempre portavoce di valori di solidarietà ed uguaglianza. La stupidità di pochi va combattuta insieme e crediamo che non ha né colori né maglie. Va isolata», aggiunge il comunicato del club bergamasco.





