Mercoledì 6 Ottobre 2021, 19:51

Dalla “cantera” del Barcellona alla Lazio, fino alla prima convocazione dell’Under 21 della Spagna. Da lì, negli ultimi vent’anni, sono partiti i migliori giovani del calcio iberico. E il giovane laziale Raul Moro è in rampa di lancio e spera di poter emulare i suoi illustri predecessori. È una delle novità di questa squadra, in patria si parla tanto di lui e del suo cammino in biancoceleste alla guida di Sarri. «È una gioia immensa vestire la maglia della Nazionale spagnola – ha detto l'esterno in esclusiva a Marca -, giocare con l'Under 21 è una grande opportunità. Mi avevano avvertito che ero in lista preliminare, me l’aveva detto proprio Sarri, poi dall'annuncio su Twitter sono esploso di felicità».

​Lazio, parla Raul Moro: «Derby che goduria. Immobile idolo, ma Pedro maestro»

Capitolo Lazio. «È il mio terzo anno. Ho avuto la 'fortuna' di non incontrare difficoltà con il mio spagnolo, mi sono adattato benisismo. Dopo tre mesi parlavo bene l'italiano».

Il derby vinto. «L'atmosfera che c'era quando abbiamo vinto il derby contro la Roma supera tutto quello che ho vissuto. Quella è la migliore, la partita dell'anno e una delle migliori d'Europa, ne sono certo».

Rimpianti mai. «Se ho fatto bene a lasciare La Masia (il centro tecnico che ospita i talenti del Barcellona)? Ho preso quella decisione e per ora mi sta andando bene. In famiglia non erano tutti convinti della mia scelta di lasciare il Barcellona e venire alla Lazio, ma ora le cose stanno andando bene».

Rapporto con allenatore. «Sarri conta molto su di me. Voglio sfruttare tutte le opportunità che mi ha dato. Penso che le mie migliori doti siano l'uno contro uno e la velocità. Mi sono allenato in piazza, con i miei amici , nella mia squadra. All'età di sette anni, Barça ed Espanyol mi cercavano già e non mi muovevo, non ne ero consapevole, e penso che fosse un bene per me, poi sono andato e mi sono messo in gioco, lavorando e sacrificando tanto. Ora, con i telefoni e la PlayStation, non è più come prima, ci vuole più tempo, ma per fortuna ci sono ancora bambini e ragazzi che giocano a calcio per strada nella mia città. È la cosa più bella, molto di più della Play».

Idoli. «In assoluto Ciro Immobile. È un giocatore che ha vinto la Scarpa d'Oro di Cristiano Ronaldo, in pochi possono dirlo. Ora che è arrivato alla Lazio faccio anche molta attenzione a quello che mi dice Pedro Rodríguez, un grandissimo campione, da lui posso solo imparare e migliorare».