Ci sono ben otto calciatori del Lazio nel raduno programmato dal ct De Patre per domani, 8 gennaio, a Roma della Rappresentativa Nazionale Under 18 della Lega Dilettanti, che si ritrova allo stadio Torre Angela, in via Aspertini. Il tecnico ha pescato sia in serie D (due calciatori a testa per l'Aprilia e l'Albalonga) che in Eccellenza, con Emanuele Ruggiero del Pomezia che spicca nel gruppo dei convocati tutti 2001 per lo stage. Insieme a Ruggiero, ci sono anche il portiere del Ladispoli Alessio Salvato, i difensori Lorenzo Putti (Aprilia) e Filippo Lauri (Albalonga), i centrocampisti Damiano Lazzeri (Ostia Mare), Matteo Giovannetti (Flaminia) e gli attaccanti Gabriele Martinelli (Aprilia) e Gabriele Piermarini (Albalonga).

