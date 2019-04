Roma, Ranieri: «La società non ha intenzione di vendere Zaniolo»

Claudio Ranieri si prende ciò che di positivo ha visto contro la Fiorentina e si aspetta domani contro la Sampdoria un’importante conferma. Coccola Dzeko, Under e Kluivert e protegge Zaniolo: «Ha un contratto massimo fino al 2023, capisco che fa notizia ma la società non ha intenzione di venderlo e lui non vuole andare via. Adesso fargli il contratto non è possibile, la legge non lo permette facciamolo arrivare a luglio tranquillo». Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.

Santon, Perotti, Pastore, El Shaarawy e Florenzi. «Santon avrà gli esami oggi e ho paura sia qualcosa di importante. È indistruttibile e gioca con tutto, non si ferma mai e per essersi fermato c’è qualcosa di importante. Per Perotti nulla di grave, ma non è disponibile per domani. El Shaarawy è recuperato e ci sarà, Pastore sta cercando la migliore condizione fisica e sta lavorando e Florenzi tornerà con me la prossima settimana».

Fattori positivi. «Capisco che il punto possa sembrare non sufficiente, ma per come era la situazione un punto con una prestazione importante e che è andata a migliorare nel secondo tempo fa capire ai ragazzi che stanno bene. A volte è la testa che ti fa sentire stanco e non positivo. Aver rimontato per due volte vuol dire che hanno fatto un grosso lavoro mentale».

Schick e le motivazioni a Marassi. «Prenderò in esame questo fattore».

De Rossi. «Non so se giocherà 90’. Daniele voleva esserci anche contro la Fiorentina, non molla mai e potrà darci una mano nel finale del campionato».

Under. «Sta lavorando bene, non ha i 90’ e valuterò questa sera o domani mattina gli 11 titolari».

Zaniolo. «È normale che un ragazzo che aveva finito l’intervista ha poi risposto così. Lui ama stare a Roma, ha un contratto massimo fino al 2023, capisco che fa notizia ma la società non ha intenzione di venderlo e lui non vuole andare via. Adesso fargli il contratto non è possibile, la legge non lo permette facciamolo arrivare a luglio tranquillo».

Il portiere. «Mirante ha fatto bene, penso di confermarlo così da non scontentare nessuno. Io sono restio a cambiare, Olsen ha la mia considerazione».

Kluivert. «Ho fatto un errore, dovevo togliere Perotti. Di Kluivert sono contento. Non è facile uscire dalla casa madre e venire a Roma. Mercoledì ha fatto due assist, è una cosa importante. Ha un’accelerazione devastante. Lui e Under saranno utili da qui alla fine».

Il quarto posto. «La partita con la Fiorentina ha dato una buona iniezione di fiducia e consapevolezza alla squadra. Adesso voglio vedere la conferma a Genova. Edin l’ho visto muoversi bene con volontà e determinazione, non ha fatto gol e sappiamo tutti che per un goleador è importantissimo e non ne sta facendo. Ma nella vita di ogni goleador c’è un anno “ni”. Quando tutto ti va bene dai la palla ai compagni, quando va male vuoi sbloccarti. Io vi assicuro, come si dice a Roma, che lui è "pisto" di botte e mi auguro che possa star bene e darci una grossa mano».

Pellegrini. «Stimo Giampaolo tutte le sue squadre giocano un ottimo calcio e pressano molto, dovremmo essere lucidi a verticalizzare e far girare la palla. Pellegrini sta bene, non ha i 90’ e valuterò se farlo partire dall’inizio o a partita in corso. Lui è un ragazzo intelligente, sa giocare in quel ruolo difficilissimo che è il trequartista e sa smarcarsi. È un pezzo importante per la Roma».

Il centrale accanto Manolas. «Sono tutti e tre buonissimi giocatori: Fazio ha fatto un secondo tempo sontuoso, ho rivisto il Fazio dei bei tempi; Jesus ha sempre risposto molto bene; Ivan è molto intelligente e molto bravo a far girare la palla. Tutti e tre possono giocare con Manolas. Ho detto tutto e non ho detto niente, lo so. Come sempre tra l’altro».

