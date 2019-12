Sampdoria, Ranieri: «Squadra concentrata, con la Juve non partiamo battuti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amaro a Genova. Si, così è stato per la Juventus in 4 delle più recenti 6 trasferte al Ferraris. Quattro sconfitte e una stagione, l’ultima, completamente a secco. Doppio 0-2: da Sturaro-Pandev a Defrel-Caprari. Niente di doloroso per il carrarmato ammazzacampionato, per carità, ma segnali importanti. L’infrasettimanale contro la Sampdoria, squadra dalla magrissima classifica ma ringalluzzita da un derby appena vinto, non va presa sottogamba.Ranieri ha già dimenticato la gioia vissuta sabato sera. La ricetta per fermare la Juventus si basa su tanta corsa, lucidità e cuore. “Dovremo mantenere la concentrazione sino all’ultimo, è un campionato particolare dove la lotta per non retrocedere coinvolge tante squadre”. La Juventus si presenta come un ostacolo insormontabile, a maggior ragione dopo la bontà evidenziata dal tridente contro l’Udinese, ma l’allenatore della Sampdoria ci tiene a precisare. “Non partiamo battuti. Il tridente bianconero ha mostrato grande valore, ma noi cercheremo di far la nostra gara e non ci arrenderemo mai”.Ranieri non avrà lo squalificato Vieira. “Ci mancherà molto perché sta crescendo molto e il suo contributo, in termini di recupero palloni e rottura dell’azione avversaria, è preziosissimo. Thorsby? E’ una delle soluzioni in via di studio”.Davanti, come nel derby, dovrebbero iniziare Ramirez e Quagliarella con Gabbiadini e Caprari pronti a subentrare in caso di necessità. “Contro il Genoa, il gol di Manolo è stata una pennellata. Peccato non avere qualche giorno in più per preparare questa sfida con la Juventus ma sapremo adattarci a questa situazione”.