Ranieri, standing ovation all'Olimpico per l'ex allenatore di Roma e Leicester: il mister saluta commosso

Il grande ex, di entrambe: Claudio Ranieri. Romano e tifoso della Roma. Ma che lì, in Inghilterra, con il Leicester, ha vinto la Premier League. Un risultato storico, rimasto ovviamente nei cuori di tutti i tifosi della squadra di Rodgers. Nel secondo tempo le telecamere inquadrano il tecnico seduto in tribuna, il maxischermo dell'Olimpico trasmette tutto, e parte immediato l'applauso da parte di tutti i 63mila dell'Olimpico compresi, ovviamente, i tifosi del Leicester.

Stenta a trattenere la commozione il Sir, si alza in piedi e saluta. Acclamato dall'intero Olimpico. La standing ovation è meritata per chi è nel cuore delle tifoserie di entrambe le squadre. E poi c'è la classe, quella che ha sempre contraddistinto Claudio. Che merita una serata del genere.