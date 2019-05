Roma, Ranieri: «Ci servivano i tre punti, ma non molliamo»

«Peccato, perché ci servivano i tre punti, ma non molliamo»: così, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri commenta il pareggio dei giallorossi in casa del Genoa. «Sono stati bravi loro a non mollare mai. È stata una partita difficilissima e lo sapevamo - le parole del tecnico - Peccato su quel calcio d'angolo, ci siamo fatti sorprendere. Romero é già al quarto gol in queste situazioni. Lo stavamo schermando ma è riuscito a rimanere da solo e a saltare di testa».





© RIPRODUZIONE RISERVATA