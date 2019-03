Ranieri atterra a Roma alle 10.30: subito la firma, poi il primo allenamento

Claudio Ranieri è in arrivo nella Capitale. Il nuovo tecnico della Roma che prenderà il posto di Eusebio Di Francesco ieri esonerato, è partito questa mattina presto da Londra e atterrerà con il suo volo privato all’aeroporto di Ciampino alle 10.30.

Risolte le ultime beghe burocratiche con il Fullham, Ranieri ha raggiunto immediatamente Roma dove formalizzerà l’accordo con il club di Pallotta e dirigerà alle 15.15 il suo primo allenamento. Seconda avventura in giallorosso per l’allenatore testaccino che nel 2010 ha sfiorato lo scudetto con la proprietà Sensi, adesso Ranieri è stato chiamato per agguantare il quarto posto. Il tecnico dovrebbe firmare un contratto di tre mesi con eventuale rinnovo se dovesse centrare l’obiettivo qualificazione in Champions.



Ultimo aggiornamento: 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA