Roma, Ranieri: «Non sono pentito e non mi dimetto»

Claudio Ranieri, dopo il pesante ko per 4-1 all'Olimpico contro il Napoli parla così davanti ai microfoni: «Stiamo cercando di fare di tutto, siamo in un momento particolare, prendiamo gol al primo affondo, non so come ma riusciamo a pareggiare e alla prima sortita del secondo tempo ci fanno il secondo. Se gli altri corrono di più è difficile aiutarli questi ragazzi, dobbiamo lavorare però non ci arrendiamo e cercheremo di fare del nostro meglio. Il Napoli gioca bene, viaggiano in piena fiducia cambiano sempre posizione e lo fanno bene».



«Siamo tutti sulla stessa barca, anche se io sono salito da poco. Cerchiamo di portarla in porto nel modo migliore - aggiunge il tecnico - Pentito di essere tornato? Mai. E non penso a dimettermi. Sono venuto sapendo cosa c'era in ballo.





