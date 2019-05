Roma, Ranieri: «Dobbiamo continuare a crederci»

«Un gran Mirante ci ha tenuto in piedi nel primo tempo ma sono soddisfatto della partita. Noi dobbiamo continuare a crederci. Anche se non tutto dipende da noi, dobbiamo arrivare in fondo con la coscienza a posto». Così l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dopo la vittoria sulla Juventus. «Dove sono stato ho cercato sempre di impostare una lealtà di rapporto con i giocatori, esigo il massimo da loro, quando ci si allena e si va in campo bisogna dare il massimo», ha detto ancora Ranieri ai microfoni di Sky Sport. «Il mio futuro? Io hp firmato fino a fine stagione, non voglio darmi speranze». Ultimo aggiornamento: 23:03





