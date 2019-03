Roma, Ranieri: «Momento particolare ci giochiamo il futuro»

Claudio Ranieri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni alla tv ufficiale della Roma :«Ho parlato con la squadra e ho chiesto determinate cose. Ai tifosi invece dico che è un momento particolare, in 12 giornate ci giochiamo il futuro. C'è la possibilità di tornare in Champions League, i ragazzi sono sensibili e può darsi che qualcuno non è abituato ancora perché giovane a stare su una piazza così importante, a giocare con serenità e tranquillità» aggiunge Ranieri rivolgendosi alla tifoserie e chiedendo «di stargli vicino, di incoraggiarli anche e sopratutto nei momenti difficili».

Ultimo aggiornamento: 19:33

