Danilo Ranieri è pronto per ripartire alla grande con il Villalba. Il difensore centrale classe 1995 è stato uno degli arrivi più importanti nello scorso dicembre in terra tiburtina che hanno contributo alla salvezza per una società che si trovava al primo anno di Eccellenza. L’impatto con il Villalba per Ranieri è stato subito positivo: «Qui ho trovato un bel ambiente, la società è sempre stata disponibile nei miei confronti e in quelli della squadra. - afferma il difensore che ha collezionato 18 presenze totali con la maglia rossoblù - Nonostante la situazione era complicata quando sono arrivato a dicembre, la società non ci ha mai messo pressione ma ci ha dato sempre fiducia, la quale è stata poi ripagata. L’arrivo del mister Leone infatti ha risollevato l’ambiente, con lui siamo entrati subito in sintonia e abbiamo fatto grandi cose raggiungendo l’obiettivo della salvezza».Diverse sono state le motivazioni che hanno portato Ranieri a continuare l’avventura con la maglia del Villalba: «Con il mister il rapporto è di reciproca stima e fiducia. Non a caso è uno dei motivi principali per cui sono rimasto. Inoltre la conferma del capitano Scotto di Clemente e l’arrivo di Edoardo Giustini, con cui ho fatto reparto all’Eretum Monterotondo, mi hanno convinto fortemente a non andare via. C’è stata qualche offerta durante questa sessione di mercato, ma non le ho prese in considerazione perché la società del Villalba e il mister Leone mi hanno messo al centro del progetto. L’idea di Leone sarebbe quella di sperimentare la difesa a tre insieme a Scotto e Giustini e la possibilità di giocare al fianco di questi due grandi giocatori mi intriga molto».Le intenzioni del Villlaba al secondo anno in categoria sono quelle di migliorarsi. Le partenze di Nasti, Fagioli, Prioteasa, Loreti sono state rimpiazzate dall’arrivo di profili di spessore e per Ranieri i presupposti per fare bene ci sono tutti: «Le prospettive sono ottime anche se sono andati via giocatori forti, perché vedendo la campagna acquisti sono arrivati nomi importanti come Hrustic, Mereu, Regis e Giustini. Quindi mi aspetto ancora di più, poi sarà il campo a parlare. Si parte con l’obiettivo della salvezza, magari faticando di meno rispetto alla parte di finale dell’ultimo campionato. Se riuscissimo a viaggiare lontano dalla zona retrocessione a campionato in corso, potremmo toglierci qualche soddisfazione verso la parte più alta della classifica. A livello personale spero di fare qualche gol di più. Dopo due anni positivi a livello di realizzazione, l’anno scorso c’è stato un po’ di blackout e vorrei riscattarmi».