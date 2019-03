«Il titolo con il Leicester? Niente mi può ripagare di quello scudetto mancato per un soffio con la Roma», lo ha detto il nuovo tencico giallorosso Claudio Ranieri in un'intervista rilasciata alla Tv del club. «A mezz’ora dalla fine noi vincevamo a Verona e l’Inter pareggiava col Siena e poi ha segnato. E’ uno scudetto che puoi vincere con la squadra che ami e questo non te lo può ripagare nessuna vittoria», ha concluso il tecnico di San Saba.





