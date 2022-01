Ranieri esonerato dal Watford, fatale la sconfitta col Norwich: per lui solo 2 vittorie in 14 partite

Il Watford ha deciso di esonerare l'allenatore Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha pagato il ko contro il Norwich nell'ultima giornata di Premier League. Ranieri, arrivato a Vicarage Road tre mesi fa, è rimasto in carica per 14 match (13 di campionato e 1 di FA Cup) con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 11 sconfitte, andamento che ha portato il Watford al penultimo posto in classifica.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022