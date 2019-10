Ranieri e la Roma: domenica la decima sfida lontano dalla Capitale

Ultimo aggiornamento: 13:11

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e neo tecnico della Sampdoria, domenica allo stadio Luigi Ferraris di Genova affronterà per la ventesima volta in carriera la squadra del suo cuore (cit. Ranieri). Il bilancio attuale parla di 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte del tecnico di San Saba, con 28 gol fatti e 27 subiti. Da segnalare che Ranieri ha incontrato da avversario la Roma soltanto alla guida di cinque squadre: Cagliari, Napoli, Fiorentina, Juventus e Inter. Il primo faccia a faccia il 6 gennaio del 1991, allo stadio Olimpico: Roma-Cagliari 0-0; l'ultimo ancora alle pendici di Monte Mario, il 5 febbraio del 2012: Roma- Inter 4-0.Quella domenica del 1991, la Roma, allenata da Ottavio Bianchi, si presentò in campo con Cervone, Tempestilli, Nela, Piacentini, Berthold, Comi (1'st Desideri), Gerolin, Salsano (24' st Di Mauro), Voeller, Giannini, Muzzi. Nel Cagliari, tra gli altri, Festa, Cappioli e Fonseca successivamente passati alla Roma.Nel febbraio di sette anni fa, successo romanista con Luis Enrique in panchina grazie alle reti di Juan, Borini 2 e Bojan Krkic. Curiosità, ecco la formazione di quella Roma: Stekelenburg, Taddei, Heinz, Juan, Josè Angel, Gago (25' st Simplicio), De Rossi, Pjanic, Totti, Lamela (27' st Bojan Krkic), Borini (33' st Piascitella).rel Greco.Nove volte la sfida Ranieri-Roma si è consumata lontano dalla Capitale, esattamente come accadrà domenica prossima. Il bilancio di queste sfide parla di 1 vittoria della Roma, 1 pareggio e addirittura 7 sconfitte. L'unico successo giallorosso a Firenze, Fiorentina-Roma 1-4, il 5 maggio del 1996: vittoria dei giallorossi, guidati da Carlo Mazzone, grazie alle doppiette di Balbo e Delvecchio e al gol viola di Batistuta.