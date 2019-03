La Figc invita Ramy e Adam, saranno al Tardini per Italia-Liechtenstein

Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due piccoli eroi cremaschi che mercoledì scorso hanno mantenuto il sangue freddo e sono riusciti ad allertare le Forze dell'ordine mentre l'autobus su cui viaggiavano con i compagni di scuola della “Vailati” di Crema veniva dirottato dal 47enne senegalese Ousseynou Sy, insieme ai loro genitori, sono stati invitati e saranno ospiti domani della Figc allo stadio Tardini di Parma per la partita della nazionale italiana contro il Liechtenstein. Questa la decisione della Federcalcio per donare ai ragazzi e ai loro familiari una serata speciale per quanto fatto.





