Rammarico Castiadas, padroni di casa rimontati nel finale dal Budoni.

Grosso rammarico tra le fila del Castiadas per la vittoria fumata nei minuti finali contro il Budoni nel derby sardo. Padroni di caa che erano riusciti addirittura a portarsi sul 2-0 iniziale, salvo poi subire il ritorno degli uomini di Cerbome nella ripresa. La gara si sblocca al 22' della prima frazione di gioco: Fe scappa via sul filo del fuorigioco e con freddezza castiga Donini. 1-0 per i locali. Castiadas che raddoppia poi allo scadere ancora con Fe, che stavolta batte l'estremo difensore ospite con un gran sinistro. Nella ripresa il Budoni cambia pelle e dopo 8 minuti l'undici di Cerbone accorcia le distanze grazie a Valerio dopo la traversa di Pusceddu. Poco dopo la mezz'ora ono invece gli ospiti a trovare la rete del pari: Capone appoggia male per Forzati, ne approfitta Pusceddu che insacca il definitivo 2-2. Il Castiadas chiude anche in dieci per l'espulsione di Melis nel finale.

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA