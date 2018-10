Un gesto da vero signore del calcio. Che Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, non ha esitato un attimo a compiere, ieri pomeriggio a Morena, quartiere periferico di Roma, dove la squadra, la Luiss, giocava una gara del campionato di Promozione contro la Lupa Frascati. L’ex ala della Lazio, che oggi allena (oltre ad essere commentatore Rai) ha ordinato ai suoi calciatori di “subire” il gol della sconfitta, dopo che un suo giocatore aveva messo a segno la rete del 2-2 (nei minuti dell’extra time) recuperando un pallone che il portiere avversario voleva mandare in fallo laterale, per consentire il soccorso di un compagno.



«E’ stato un gesto spontaneo, e credo unico, fatto con la coscienza di un uomo di sport. So che per i ragazzi non è stato facile accettarlo, perché ci siamo giocati il primo posto in classifica e il pareggio sarebbe stato meritato». Ma il risultato, per chi ha giocato tanti anni in A e in campo internazionale, non sempre è tutto. «Spero di vedere presto questi gesti anche su altri campi: sarebbe giusto per i valori che lo sport esprime. E sarebbe bello anche poter educare un po’ tutti in questo senso. E se poi c’è qualcuno che non capisce, pazienza».

